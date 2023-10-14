10 خطوات.. طرق الوقاية من الحوادث أثناء السير على الطرق في حالة الطقس السيء

10 خطوات مهمة يجب على قائدي السيارات اتباعها، لتجنب وقوع الحوادث أثناء الطقس السيء، وذلك حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم على الطرق والمحاور الرئيسية.

“الدستور” تقدم لكم تلك الخطوات لتجنب مخاطر وقوع الحوادث:

أول وأهم هذه الخطوات هي عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

وتأتي الخطوة الثانية متمثلة في الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.

أما ثالث الخطوات فهي عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

رابعًا على سائقي السيارات التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

كما يشدد في الخطوة الخامسة على ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

سادسًا يحب تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

سابعًا: ضرورة تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

ثامنًا يجب أن يلتزم سائقي السيارات بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

تاسعًا يجب الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

وفي الخطوة العاشرة يجب أن يتوقع سائقي السيارات التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أي طارئ.