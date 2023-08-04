الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

10 نصائح من المرور لتجنب الحوادث على الطرق الساحلية

المرور
المرور

شددت الإدارة العامة للمرور على اتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق السريعة والساحلية، خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات لقضاء إجازاتهم الصيفية بالمدن الساحلية.

وشملت قائمة الوصايا ما يلي:

1- الصيانة الدورية للسيارات التي تكمن أهميتها في الحفاظ على أرواح سائقي المركبات.

2- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى عدم وقوع حوادث.

3- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

4- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

5- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

6- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

7- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

8- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

9- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

10- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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