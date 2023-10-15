الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس

شتاء الإسكندرية
شتاء الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعامل مع حالة الطقس الحالية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبًا.



غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها

 

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية، منوهًا بأن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

من جانبه؛ أوضح اللواء محمود نافع أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية تم رفع درجات الاستعداد وانتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة اعتبارًا من أمس، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة. 


وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيئ بـ48 ساعة.

 

وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه تم العمل على تطهير ما يزيد على 140 ألف شنيشة ومطبق، وتطهير ما يزيد على 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 200 محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصبًا في أنحاء المحافظة، كما تمت متابعة تطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه، ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة.

 

وشدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا.

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