سقوط أمطار خفيفة على أماكن متفرقة بمحافظة الإسكندرية

شهدت الإسكندرية، مساء اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة على عدة أماكن بنطاق العديد من أحياء المحافظة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار اليوم على الإسكندرية.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن الأمطار بدأت خفيفة في مناطق العامرية والعجمي، وصولًا لمناطق أحياء غرب والجمرك ووسط وشرق المدينة، لافتة إلى استمرار السحب المنخفضة والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة غدًا

وأوضحت أنه من المتوقع غدًا الأحد الموافق 15 أكتوبر أن تشهد مناطق من محافظة الاسكندرية أمطارًا متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبًا.

ونشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، معداتها في جميع النقاط الساخنة بالمحافظة، استعدادًا لتقلبات الطقس التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة اليوم السبت، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مع سرعة رياح معتدلة 24 كم/ساعة، وارتفاع أمواج البحر المتوسط من 1إلى1.5متر.

ومن جانبها أكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم، على انعقاد غرفة العمليات والمتابعة الفورية مع غرف عمليات الشركة القابضة والمحافظة، مشيرة إلى نشر 150 سيارة ومعدة في جميع النقاط الساخنة بجميع أنحاء المدينة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية مساء أمس، رفع حالة الطوارئ، استعدادًا لهطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلى متوسطة اعتبارًا من صباح اليوم السبت 14 أكتوبر 2023.

رفع درجة الإستعداد بصرف الإسكندرية

وأشار "نافع" إلى أنه بمجرد وصول إنذارات من هيئة الأرصاد الجوية وقبل موعد النوة بـ24 ساعة ومن خلال غرفة العمليات ذات الاتصال المباشر مع كافة الجهات على مدار الساعة يتم رفع درجة الاستعداد بتمركز ما يقرب من 150 سيارة ومعدة في النقاط الساخنة المتوقع تراكم مياه أمطار بها وتخفيض منسوب البيارات بالمحطات لاستيعاب مياه الأمطار وتكثيف عمليات التطهير للشنايش والمطابق وإيقاف جميع الراحات وتواجد جميع قيادات الشركة ونوابهم على مدار الساعة حتى انتهاء حالة عدم الاستقرار.

سقوط أمطار على الإسكندرية

سقوط أمطار على الإسكندرية

سقوط أمطار على الإسكندرية