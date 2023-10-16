عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-10-2023 الرسمية والودية والقنوات الناقلة

مع بدء الساعات الصباحية يحرص عشاق كرة القدم المصرية والمحبين على معرفة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-10-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، من أجل متابعة كافة المباريات في وقتها المحدد، ولتشجيع الفريق المفضل لهم.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16-10-2023 والقنوات الناقلة

تستعرض “الدستور” بهذا التقرير جدول مباريات اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 بالبطولات العالمية والعربية والودية وكذلك ما هي القنوات الناقلة للمباريات.

مواقيت مباريات اليوم

ونسرد لكم مباريات خلال اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، حيث سنتابع مباريات الجولة الثامنة في التصفيات المؤهلة ليورو لعام 2024، والتي سوف نتابع فيها أكثر من مباراة هامة، كمباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك، ومثل مباراة هولندا واليونان، بالإضافة للقاء بلجيكا والسويد.

وسنتابع أيضًا مباريات دولية تكون ودية قوية وحماسية، ومن أهمها مواجهة لمنتخبي مصر والجزائر، والتي سوف نتابعها في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، خلال تحضيراتهم الأخيرة قبل بدء التصفيات المؤهلة وذلك لكأس العالم 2026 والذي سينطلق في نوفمبر القادم.

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 في الجولة الثامنة اليوم الاثنين

إذربيجان - النمسا في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية والمعلق عامر الخوذيري على قناة beIN Sports HD 1

بلجيكا - السويد في تمام الساعة 21:45 مصر والسعودية للمعلق أحمد البلوشي على قناة beIN Sports HD 3

أيسلندا - ليشتنشتاين في تمام الساعة 21:45 مصر والسعودية للمعلق نوفل باشي على قناة beIN Sports HD 4

لوكسمبرج - سلوفاكيا في تمام الساعة 21:45 بين منتخب مصر والسعودية للمعلق عادل خلو على قناة beIN Sports HD 6

البوسنة والهرسك - البرتغال في تمام الساعة 21:45 مصر والسعودية للمعلق علي محمد علي على قناة beIN Sports HD 1

اليونان - هولندا في تمام الساعة 21:45 مصر والسعودية للمعلق خالد الحدي على قناة beIN Sports HD 2

جبل طارق - إيرلندا في تمام الساعة 21:45 مصر والسعودية للمعلق أحمد عبده على قناة beIN Sports HD 5

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مباريات دولية ودية في المنتخبات اليوم الإثنين

مصر - الجزائر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية للمعلق عامر عبد الله على قناة AD Sports HD 1

OnTime Sports 1

TV Algeria 1

الكويت - سوريا في تمام الساعة 19:00 مصر والسعودية للمعلق أحمد الشحي على قناة Dubai Sports