الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد مباراة مصر والجزائر الودية والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة المفتوحة

مصر والجزائر
مصر والجزائر

أنهى منتخب مصر الوطني اليوم تدريباته للقاء الجزائر في المبارة الودية التي تجمعه بمصر ضمن المعسكر التدريبي التي أعده المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا وتستضيفه دولة الإمارات فى الفترة 9 إلى 17 أكتوبر الجارى.

موعد مباراة مصر والجزائر الودية

ويلتقي منتخب مصر وديًا مع نظيره الجزائر فى السابعة مساء غد، الاثنين 16 أكتوبر 2023 على ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

معسكر منتخب مصر في الإمارات

وخلال المعسكر التدريبي لمنتخب الفراعنة سبق وخاض مباراة ودية أمام منتخب زامبيا سجل لاعب منتخب الكرة الإماراتي حمدى فتحى هدفًا متأخرًا منح منتخب مصر الفوز، فى المباراة الودية التى جرت على ملعب هزاع بن زايد فى الإمارات.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربي الصحراء ضمن خطة استعداد منتخب مصر بإدارة روى فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم القادمة 2026، وهي الخطة ذاتها التي يسعى إليها منتخب الجزائر.

منتخب مصر بالقميص الأحمر والجزائر بالأخضر في ودية الغد

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القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر 16 أكتوبر 

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة مصر والجزائر الشقيق على الهواء مباشرة عبر قناتها الأولى، كما تنقلها شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية عبر قناتها المفتوحة المجانية.

مجموعة مصر فى كأس أمم أفريقيا 2023

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 عن وقوع المنتخب الأول لمصر فى المجموعة الثانية برفقة غانا، الرأس الأخضر وموزمبيق.

التشكيل المتوقع لـمنتخب مصر في المباراة الودية أمام الجزائر

ومن المتوقع أن يبدأ  المدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا اللقاء أمام منتخب الجزائر بتشكيل مكون من:

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، علي جبر، عمر كمال.

 

خط الوسط: محمود حماده، محمد النني،  أحمد سيد زيزو.

 

خط الهجوم: يتضمن ثلاث محترفين في أوروبا وهم (محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد).

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023

 

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي أجريت منذ عدة أيام وقوع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا.

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