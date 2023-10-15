الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر والجزائر.. ماذا تغيّر عن آخر مواجهة بين الفريقين؟

مصر والجزائر
مصر والجزائر

يلتقي منتخبا مصر والجزائر من جديد بعد آخر مبارياتهما قبل عامين، وذلك وديًا غدًا في الإمارات ضمن فترة التوقف الدولي.

وكانت آخر مواجهة بين الجزائر ومصر في يوليو 2021 ببطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر وكان اللقاء الأخير بدور المجموعات.

وانتهى اللقاء بهدف لكل فريق وحسم الفراعنة حينها صدارة المجموعة، لكنها خرجت من نصف النهائي أمام تونس وتوجت الجزائر باللقب حينها على حساب تونس.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز التغييرات التي حدث على المنتخبين قبل لقاء الغد..

المدير الفني 

في منتخب مصر تغير المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش الذي قاد مصر حينها في كأس العرب ويتولى حاليًا مواطنه روي فيتوريا القيادة الفنية للفريق.

أما منتخب الجزائر كان جمال بلماضي المدير الفني للجزائر لكنه اعتذر على تدريب الفريق في البطولة وحل مكانه مجيد بوقرة مدرب محليين الجزائر حينها.

نجوم الفريقين

شهدت قائمة الفراعنة في كأس العرب غياب العديد من النجوم على رأسهم محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي بالإضافة إلى محمود حسن “تريزيجيه” ومحمد النني.

بينما غاب أبرز نجوم الجزائر على رأسهم رياض محرز وإسلام سليماني.

قائمة الفريقين

ويغيب عن مصر لاعبيين أساسيين في لقاء الغد كانوا متواجدين في قائمة الفراعنة بكأس العرب وعلى رأسهم ثنائي الدفاع أحمد حجازي ومحمود الونش.

بجانب محمد شريف، عمرو السولية، أيمن أشرف، أكرم توفيق، مهند لاشين، أفشة، أحمد رفعت.

ويعتبر أبرز غيابات الجزائر هو حارس المرمة رايس مبولحي الذي كان القائد في لقاء كأس العرب بجانب الظهير إلياس شتي ويوسف البلايلي.

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