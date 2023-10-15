المنتخب يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لودية الجزائر

يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم تدريباته، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمباراته الودية أمام نظيره الجزائرى، مساء غدٍ الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

ويخوض منتخب مصر الأول مرانًا خفيفًا تحت قيادة مديره الفني روى فيتوريا، على ملعب طحنون بن زايد في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد المباراة.

منتخب مصر جاهز

وأكد الجهاز الفني استعداد جميع اللاعبين بعد مشاركتهم في تدريبات المنتخب المصري يوم السبت الماضي، حيث تم اختيار 25 لاعبًا للمشاركة في المعسكر، وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد، ومروان عطية. بالإضافة إلى ذلك، شارك في التدريبات أيضًا أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، ومروان حمدي.

فى الوقت نفسه، ركز فيتوري على النواحى المعنوية اللاعبين خلال المحاضرات، مطالبًا بضرورة بذل قصارى جهدهم خلال تلك المباراة، لتعويض الخسارة أمام تونس فى الودية التى أقيمت فى شهر سبتمبر الماضى، حيث شدد فيتوريا على أهمية كسب تأييد الجماهير المصرية قبل السفر إلى كوت ديفوار، وذلك لن يتحقق إلا بالفوز على الجزائر وتقديم أداء رجولى يعوض الخسارة أمام تونس، التى بدورها أغضبت الجماهير، وقد لمس ذلك بنفسه عندما كان يلتقى بالجماهير فى القاهرة.

ويستعد منتخب مصر لخوض تجربة ودية من العيار الثقيل، وذلك عندما يواجه نظيره الجزائري في واحد من أقوى ديربيات شمال إفريقيا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في ختام المعسكر التدريبي الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر الجاري.