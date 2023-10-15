منتخب مصر بالقميص الأحمر والجزائر بالأخضر في ودية الغد

أسفر الاجتماع الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي نظيره الجزائري الطاقم الأخضر، وذلك في الودية التي تجمع المنتخبين في السابعة من مساء غدٍ الإثنين باستاد هزاع بن زايد.

حضر الاجتماع الفني لمباراة الغد على محمد علي، إداري منتخب مصر وعبدالله سيد مدير المهمات بمنتخب مصر.

يختتم المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم تدريباته، مساء اليوم، استعدادًا لمباراته الودية أمام نظيره الجزائرى، مساء غدٍ، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

ويخوض منتخب الفراعنة مرانًا خفيفًا تحت قيادة مديره الفني روى فيتوريا، على ملعب طحنون بن زايد في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو نفس موعد المباراة.

منتخب مصر جاهز

وأكد الجهاز الفني استعداد جميع اللاعبين بعد مشاركتهم في تدريبات المنتخب المصري السبت الماضي، حيث تم اختيار 25 لاعبًا للمشاركة في المعسكر وهم:

محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد، ومروان عطية. بالإضافة إلى ذلك، شارك في التدريبات أيضًا أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، ومروان حمدي.

فى الوقت نفسه، ركز فيتوري على النواحى المعنوية اللاعبين خلال المحاضرات، مطالبًا بضرورة بذل قصارى جهدهم خلال تلك المباراة، لتعويض الخسارة أمام تونس فى الودية التى أقيمت فى سبتمبر الماضى، حيث شدد فيتوريا على أهمية كسب تأييد الجماهير المصرية قبل السفر إلى كوت ديفوار، وذلك لن يتحقق إلا بالفوز على الجزائر وتقديم أداء رجولى يعوض الخسارة أمام تونس، التى بدورها أغضبت الجماهير، وقد لمس ذلك بنفسه عندما كان يلتقى بالجماهير فى القاهرة.

ويستعد منتخب مصر لخوض تجربة ودية من العيار الثقيل، وذلك عندما يواجه نظيره الجزائري في واحد من أقوى ديربيات شمال إفريقيا على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في ختام المعسكر التدريبي الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 9 - 17 أكتوبر الجاري.