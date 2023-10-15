الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الكشف عن هوية طاقم تحكيم مباراة مصر والجزائر الودية

يحيى الملا
يحيى الملا

كشفت اللجنة المنظمة لمباراة مصر والجزائر، عن طاقم الحكام الذي سيتولى إدارة اللقاء الذي سيجمع الفريقين غدًا بالإمارات.

وسيلتقى منتخبا مصر والجزائر، في السابعة مساء يوم غدٍ الإثنين، في المباراة الودية التي سيحتضنها ملعب (هزاع بن زايد).

وأسندت مهمة إدارة المباراة، لطاقم تحكيم دولي إماراتي، بقيادة يحيى الملا، ويعاونه كل من محمد أحمد يوسف (مساعد أول)، وحسن المهري (مساعد ثان)، وأحمد عيسى درويش (حكم رابع)، إلى جانب محمد عبيد خادم (حكم فيديو).

وكان منتخب الجزائر، قد وصل مساء أمس الأول، إلى مدينة العين الإماراتية، من أجل خوض مواجهة مصر الودية.

وكان منتخب «الخضر» قد تغلب على الرأس الأخضر، بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما تغلب منتخب مصر، على زامبيا بهدف نظيف وديًا، في إطار تحضيرات كلا الفريقين، لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية 2023.

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2023، والتي تضم كل من غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، بينما يتواجد منتخب الجزائر، في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من بوركينا فاسو، وموريتانيا، وأنجولا.

 

مصر الجزائر يحيى الملا ملعب هزاع بن زايد الإمارات

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