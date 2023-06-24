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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مناسك الحج.. "النية" بداية أعمال الحج وقصد مخصوص لأدائها

الحج
الحج

قبل الشروع في مناسك الحج، ترتيبًا وشرحًا، هناك بعض الأمور والأعمال التي ينبغي للحاج فعلها قبل الحج، لرغبتهم في الإلمام بجميع التفاصيل الخاصة برحلة الحج، والتي تأتي في مقدمتها النية وهي القصد المخصوص لأداء النسك حجًّا أو عمرةً، أو حجًّا وعمرة معًا، فصدق النية يكون للمولى عز وجل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات"، باعتبار أن الحجاج كثيرون ولكن أصحاب النية الخالصة قليلون.

ووردت أحاديث وآيات قرآنية عديدة عن شعيرة الحج، إذ يقول الله تعالى في كتابه "وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق"، وفي السنة عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)، وعَن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: سَمعتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: (مَن حجَّ للهِ، فلم يَرفُث، ولم يَفسُقْ، رجَع كيوم ولدَته أمُّه).

دار الإفتاء المصرية، أكدت أن الحج والعمرة عبارة عن صلاة وإنفاق وصوم وذبح وسفر كالهجرة قلبًا وقالبًا، وسعي وطواف وذكر ودعاء وجهاد، وتذكر شريف لموكب العابدين من لدن أبي الأنبياء إلى خاتمهم عليه الصلاة والسلام.

وأوضحت الدار، أنه عِبَادَةٌ جامعة، ومنهاج سلوك إلى الله تعالى، ومنهاج حياةٍ لمن استوعب معانيه ومغازيه، وهو مقام تجديد عهد وتوبة، ومآب إلى الله تعالى ومتاب يغتسل فيه المسلم من كل أدرانه، وينسلخ فيه عن سيئات أعماله وأحواله؛ ليعود منه طاهرًا مُطَهَّرًا.

نية الحج

لا بد أن تبدأ مناسك الحج بالنية التي يقصد بها الحاج أداء الفريضة ابتغاء لمرضاة الله وإتباعًا لأوامره، دون رياء أو مفاخرة، وعلى الحاج أيضا أن يكتب وصيته وما له وما عليه من ديون، وأن يرد الودائع إلى أهلها قبل سفره للحج، كما عليه أن يختار نفقة طيبة حلال للحج لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

وتبدأ أعمال الحج بالنية، وهي القصد المخصوص لأداء النسك حجًّا أو عمرةً، أو حجًّا وعمرة معًا ثم بعد النية يرتدي ملابس الإحرام المكونة من قطعتين من قماش يستحب أن يكون أبيضَ، هما الإزار والرداء، ومن السنة أن يغتسل أو يتوضأ قبل لبسهما.

ويستحب المحرم أن يصلي ركعتين سنة الإحرام، ثم يحدد مقصده عند الميقات الذى يمر به، وإذا كان ممن سينزلون بجدة، فإنه يجوز أن يحرم منها إذا لم يكن قد أحرم قبلها، وعند الميقات تبدأ التلبية، ويستمر الحاج فيها قدر ما يستطيع حتى صباح يوم النحر.

وقبيل الذهاب لأداء فريضة الحج يجب على الحاج أن يأتي بأمور عدة بعد إتمام النية، وهي: 

- رد المظالم إلى أهلها، حتى يتقبل الله منه أداء فريضة الحج.

- الاستخارة في زمن الرحلة ورفقته وحالته.

- العزم على التوبة الصادقة.

- فهم كيفية أداء الحج والعمرة، والاطلاع على أحكام السفر.

- كتابة الحاج لوصيته قبل السفر.

- حفظ اللسان وغض البصر عن كل ما حرمه الله عز وجل.

- أداء الصلوات المكتوبة على أوقاتها، والمواظبة على صلاة الجماعة.

- تتطلع المرأة المسلمة إلى الستر والعفة.

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