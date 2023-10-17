الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية

الحج
الحج

يبحث المواطنون في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن تقديم قرعة الحج 2023 عبر موقع وزارة الداخلية بوابة الحج المصرية، وذلك خلال الفترة المحددة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

ونجيب من خلال هذا التقرير على التساؤلات التالية:

متى قرعة الحج 2023؟

ازاي اقدم في قرعة الحج 2023؟

متى يبدأ التسجيل في الحج 2023؟

موعد تقديم قرعة الحج 2023 

يأتي موعد تقديم قرعة الحج 2023 عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 21/ 10 / 2023 م وحتى يوم الإثنين الموافق 6 /11 / 2023 م.

جاء ذلك في بيان وزارة الداخلية لإعلان بدء قبول طلبات التقدم لأداء فريضة الحج لعام 1445هـ / 2024م، وقدمت وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصرى العظيم.

رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية

ازاي اقدم في قرعة الحج 2023؟، يشغل هذا السؤال بال العديد من المواطنين الراغبين في تقديم حج القرعة 2023، حيث أعلنت وزارة الداخلية، أنه بداية من يوم السبت الموافق 21/10/2023 م، يتم استقبال طلبات التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية وكذلك بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

متى يبدأ التسجيل في الحج 2023؟

وبخصوص موعد بدء التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط https://hij.moi.gov.eg 

وسيتم تفعيل التسجيل في الحج 2023 يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر 2023، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكل المتقدمين بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

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موعد بدء تقديم حج القرعة 2023.. وبشرى سارة للمتقدمين الأكبر سنًا

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02)، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية.

رابط موقع وزارة الداخلية حج القرعة.. إليكم مواعيد التقديم

موعد بدء تقديم حج القرعة 2023.. وبشرى سارة للمتقدمين الأكبر سنًا

وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب.. وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

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