أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 21-10-2023 بالأسواق المصرية

أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 21-10-2023 محور اهتمام ربات البيوت الراغبين في وضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد أسرتها في ظل ارتفاع الأسعار، حيث تشهد أسعار الطيور بمختلف أنواعها انخفاض ملحوظ في الأسواق المصرية منذ قرار رفع رسوم الجمارك عن 12 سلعة غذائية من بينها الفراخ.

أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 21-10-2023 في الأسواق المصرية

استقرار في أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 21-10-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين بقيمة تبلغ من 5_10 جنيهات في الكيلو الواحد، وذلك عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع الجمارك عن 12 سلعة غذائية والذي تم تطبيقه بالفعل الاسبوع الماضي وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 69 جنيهًا.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 65 جنيهًا.

سجل كيلو الفراخ البلدي في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 110 جنيهات.

سجل كيلو الفراخ الساسو في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 97 جنيهًا.



سجل كيلو البط الفرنساوي في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 69 جنيهًا.



سجل كيلو البط المسكوفي في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 90 جنيهًا.

سجل كيلو البط المولارد في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 60 جنيهًا.

سجل كيلو الأوراك في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 85 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 55 جنيهًا.

سجل كيلو الدبابيس في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 95 جنيهًا.

سجل كيلو البانية في الأسواق الشعبية ومحلات بيع الطيور نحو 170 جنيهًا.





أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية





سجل الكتكوت الأبيض عمر يوم نحو 27 جنيهًا.

سجل الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 20 جنيهًا.

سجل الكتكوت الساسو بيور عمر يوم نحو 21 جنيهًا.

سجل الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 11.5 جنيهًا.

سجل الكتكوت الهجين عمر يوم نحو 15.5 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق المصرية

سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 125 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 119.75 جنيه.

سجل الكتكوت الأحمر عمر يوم نحو 121.75جنيه.