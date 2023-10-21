ارتفاع جديد.. أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم السبت 21 -10-2023

تهتم شريحة كبيرة من المربين والمزارعين بأسعار الذرة الصفراء والأعلاف وذلك لأنها تمثل غذاء الماشية والدواجن وهي مصدر أساسي للدخل لشريحة كبيرة من المواطنين في القرى والمحافظات.

يأتي ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في العالم والتي زادت في الأيام الأخيرة بسبب الحرب في غزة، يبحث قطاع كبير من المستهلكين عن سعر الذرة الصفراء في مصر.

أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم السبت 21 -10-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف والخامات في منتصف تداولات اليوم السبت 21 -10-2023، حيث تفاوت سعر طن الذرة الصفراء المصرية بين 20500 و22300 جنيهًا لعلف تسمين الدواجن، و19200 جنيهًا لعلف البياض، و13000 إلى 15000 جنيهًا لأعلاف الماشية، و19970 جنيهًا لعلف البط، و16000 جنيهًا لعلف الأرانب، و23000 جنيهًا لعلف الرومي، و31000 جنيهًا للطن من المركزات.

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم السبت 21 -10-2023

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين - وهي المادة الخام للعلف - سجلت 13000 جنيهًا، في حين سجلت الذرة الأوكرانية والصربية والأمريكية 12000 جنيهًا للطن. وسجلت الذرة التركية 12100 جنيهًا، في حين سجلت الذرة الكورن فلاك الأرجنتينية 13800 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر طن كسب الصويا "بروتين 44%" سجل 26000 جنيه للأنواع المحلية، وسجل "بروتين 46%" 28000 جنيه، بينما سجل المستورد 28000 جنيه. وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه، والجلوتوفيد 10500 جنيه، والردة 10200 بدلًا من 9700 جنيه، بينما سجل كسب بذرة القطن 17000 جنيه.

سعر أعلاف الماشية والتدجين اليوم السبت 21 أكتوبر 2023

وأكدت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات تلفزيونية أن سعر طن الجيلوتين المحلي "بروتين 60%" سجل 37500 جنيه للطن للمحلية، في حين سجل المستورد بـ47 ألف جنيه، ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه.

وأفادت الشعبة أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 9000 جنيه، وكسر الصويا 12000 جنيه للطن "بروتين 20%"، في حين سجلت الذرة الصفراء المحلية 12300 جنيه، والذرة البيضاء المحلية 12700 جنيه، والذرة العويجة والرفيعة 13000 جنيه.

زيادة سعر الأعلاف والذرة الصفراء في مصر

وأشار التجار إلى أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، صعدت في البورصة العالمية بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًا، مما يدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية، ويلاحظ أن هناك زيادة في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق المستخدمة في تغذية الحيوانات مثل الأبقار والبط و الأغنام وغيرها خلال الساعات الأخيرة، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الذرة والصويا.