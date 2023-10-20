سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-10-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة مع الراحة الأسبوعية للبنوك والتي تستمر يومي الجمعة والسبت من كل إسبوع، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

كما استقر سعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 20-10-2023.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك المركزي المصري: سعر الشراء 30.85 جنيه، وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر للدولار في بنك الكويت الوطني: سعر الشراء 30.85 جنيه، وسعر البيع 30.95 جنيه.

الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8414 جنيه 30.9386 جنيه يورو 32.5624 جنيه 32.6711 جنيه جنيه إسترلينى 37.3891 جنيه 37.5192 جنيه فرنك سويسرى 34.3599 جنيه 34.4835 جنيه 100 ين يابانى 20.5857 جنيه 20.6519 جنيه ريال سعودى 8.2220 جنيه 8.2483 جنيه دينار كويتى 99.6653 جنيه 100.0115 جنيه درهم اماراتى 8.3963 جنيه 8.4237 جنيه اليوان الصينى 4.2154 جنيه 4.2292 جنيه