الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 20-10-2023

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة مع الراحة الأسبوعية للبنوك والتي تستمر يومي الجمعة والسبت من كل إسبوع، وسجل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع. 

 

 كما استقر سعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 20-10-2023.

 

سعر الدولار اليوم

  • الدولار في البنك المركزي المصري:  سعر الشراء 30.85 جنيه، وسعر البيع 30.95 جنيه.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك القاهرة:  30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:  30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر:  30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • سعر للدولار في بنك الكويت الوطني:  سعر الشراء 30.85 جنيه، وسعر البيع 30.95 جنيه.
  • الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في المصرف المتحد:  30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك البركة 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

سعر سبيكة الذهب 50 جرام اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 فى مصر

سعر العملات الأجنبية

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8414 جنيه 30.9386 جنيه
يورو32.5624 جنيه32.6711 جنيه
جنيه إسترلينى37.3891 جنيه37.5192 جنيه
فرنك سويسرى34.3599 جنيه34.4835 جنيه
100 ين يابانى20.5857 جنيه20.6519 جنيه
ريال سعودى8.2220 جنيه8.2483 جنيه
دينار كويتى99.6653 جنيه100.0115 جنيه
درهم اماراتى8.3963 جنيه8.4237 جنيه
اليوان الصينى4.2154 جنيه4.2292 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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