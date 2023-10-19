أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

أسعار مواد البناء اليوم من الموضوعات المهمة للكثير من العاملين في قطاع العمران في مصر، والتي بدورها تنعكس على أسعار الوحدات السكنية.

سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023

نرصد في التقرير التالي آخر تحديث وصل إليهأسعار مواد البناء سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في السوق المصري.

أسعار الحديد اليوم

حديد عز 37،000 جنيه.

حديد المصريين 35،000 جنيه.

حديد بشاى 36،500 جنيه.

حديد العتال 36،000 جنيه.

حديد المعادى 34،200 جنيه.

حديد الكومى 34،400 جنيه.

حديد المراكبى 34،000 جنيه.

حديد عطية 36،000 جنيه.

حديد العشري 34،000 جنيه.

حديد الجيوشي 32،200 جنيه.

حديد سرحان 32،200 جنيه.

حديد مصر ستيل 32،100 جنيه.

حديد بيانكو 31،500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 1900 جنيه.

اسمنت السهم 1890 جنيها.

أسمنت الفهد 1890 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1880 جنيها.

أسمنت المسلح 2020 جنيها.

جنوب الوادي 1890 جنيها.

أسمنت المخصوص 1920 جنيها.

أسمنت السويس 1940 جنيها.

أسمنت السويدي 2150 جنيها.

أسمنت العسكري 1900 جنيه.

أسمنت النصر 1970 جنيها.

أسمنت سيناء 1900 جنيه.

أسمنت حلوان 1950 جنيها.

العسكري بني سويف 1960 جنيها.

أسمنت المنيا 1970 جنيها.

أسمنت المهندس 2070 جنيها.

أسمنت تايتان 1950 جنيها.

أسمنت المصري 1940 جنيها.

أسمنت الممتاز 1970 جنيها.

أسمنت التعمير 2000 جنيه.

أسمنت الصعيد 2070 جنيها.

أسمنت أسيوط 2070 جنيها.

أسمنت المصريين 2050 جنيها.

أسمنت العامرية عادة 2090 جنيها.

أسمنت البرج 2090 جنيها.

أسمنت الماكس 2100 جنيه.

أسمنت النهضة 2180 جنيها.

أسمنت أسوان 2150 جنيها.

أسمنت السد العالي 2150 جنيها.

أسمنت قنا 2170 جنيها

سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1،000 جنيه.

طوب أحمر 24×11×12 سم 1،600 جنيه.

طوب أحمر 25×12×13 سم 2،300 جنيه.

طوب وردي 25×12×6 سم 3،135 جنيه.

طوب خفيف 60×20×20 سم 1،880 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20سم 9،000 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12سم 6،200 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1،500 جنيه.

سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها.

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها.

زلط عادة متر مكعب 200 جنيه.

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها.

زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيها.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيها.