محافظ دمياط تتابع ميدانيا تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء جولة ميدانية، تفقدت خلالها الأسواق وعدد من محال بيع السلع الغذائية بمدينة دمياط، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية.

وفى هذا السياق، حرصت المحافظ، على التواصل مع البائعين، حيث أكدت على الالتزام بتلك المبادرة والمشاركة فى دعم الجهود المبذولة لضبط أسعار السلع بالأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين، كما وجهت بالإعلان عن أسعار السلع أمام المواطنين.

وثمنت المحافظ، جهود التجار الذين قاموا بإطلاق مبادرات لتخفيض أسعار السلع، فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض، أنه يتم تنفيذ حملات دورية بالشراكة مع عدد من الجهات لمتابعة موقف الالتزام بتلك المبادرة وضبط حركة السلع بالأسواق، وأيضًا التأكد من صلاحية وجودة السلع للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.