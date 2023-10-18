تعرف على أهم الفرص التصديرية فى دمياط

أعلنت الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية عن الفرص التصديرية وبدايتها تصدير نشارة خشب إلى دولة بلچيكا حيث يتم التنسيق بالاتصال مباشرة على المستورد بالرقم والبريد الإلكتروني الموجودين في مبنى الغرفة التجارية.

واعلنت الغرفة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية عن فرصة تصدير شبابيك وأبواب خشبية إلى دولة إيطاليا.



و تعلن الغرفة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية عن فرصة تصدير برسيم حجازي إلى دولة جنوب افريقيا.

كما تعلن بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية عن فرصة توريد خضروات وفاكهة إلى جامعة حلوان.



كما تعلن بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية عن فرصة تصدير أكياس بلاستيك إلى دولة لبنان.



كما تعلن بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية عن فرصة تصدير برسيم حجازي إلى المملكة العربية السعودية.



وتعلن الغرفة بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية عن فرصة تصدير مراتب إلى دولة البرتغال.

وتعلن الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية عن فرصة تصدير تمور طازجة وتمور مجدول وتمور مجففة إلى دولة ماليزيا.

كما تعلن عن فرصة تصدير سيراميك ورخام إلى دولة لبنان.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة المتابعة المستمرة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالمبادرة التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية " السكر،الزيت، العدس، الفول،الجبن، الألبان، المكرونة والأرز" بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥%، إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة ١٥% للتخفيف عن كاهل المواطنين.



وقام اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد بعمل حملة تضمنت ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، تفقدوا خلالها الأسواق وعدد من المحال التجارية بمدينة دمياط، حيث تم التأكيد على الالتزام بالمبادرة بتخفيض الأسعار والإعلان عنها أمام المواطنين، كما تم التأكد من توافر السلع وصلاحيتها وجودتها للحفاظ على صحة المواطنين.