الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بداية الساعات الصباحية، حرص المقاولون والمستثمرون على معرفة أسعار مواد البناء وسعر الحديد والإسمنت اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 عبر جوجل،  لمعرفة التحديث اليومي للأسعار، وسعر مواد البناء، حيث استقرت أسعار الحديد والأسمنت مع بدء التعاملات اليومية.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

ويستعرض "الدستور" بهذا التقرير أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء وتحديدُا أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.

ويرغب كثير من المواطنين في معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17-10-2023، بعد حدوث انفراجة مع فتح المجال للمباني في بعض المناطق، واستقرار أسعار مواد البناء في مصر.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

وصل سعر حديد بيانكو  31،500 جنية للطن.
وصل سعر حديد عز  37،000 جنية للطن.
بشاى  36،300 جنية للطن.
وصل سعر حديد مصر الوطنية للصلب العتال  36،000 جنية للطن.
وصل سعر حديد المعادى  34،200 جنية للطن.
الكومى  34،400 جنية للطن.
بلغ سعر حديد المراكبى  34،000 جنية للطن.
بلغ سعر حديد عطيه  36،000 جنية للطن. 
بلغ سعر حديد العشرى  34،000 جنية للطن. 
وصل سعر حديد المصريين  35،000 جنية للطن.
وصل سعر حديد الجيوشى للصلب  32،200  جنية للطن.
بلغ سعر حديد سرحان  32،000 جنية للطن. 
بلغ وصل سعر حديد مصر ستيل  32،100 جنية للطن.

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ننشر أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية

 

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر، عن سعر طن الأسمنت خلال الصباح، وكذلك سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء في مصر، والذي قد جاء كالتالي:

بلغ سعر أسمنت الصعيد 2070 جنيهًا.
وصل سعر أسمنت اسيوط 1840 جنيهًا.
وصل سعر أسمنت وادي النيل 1870 جنيهًا.
بلغ سعر أسمنت جنوب الوادي 1880 جنيهًا
بلغ سعر أسمنت المسلح 2000 جنيه.
بلغ سعر أسمنت النصر 1940 جنيهًا.
وصل سعر أسمنت الممتاز 2040 جنيه.
وصل سعر أسمنت التعمير 1970 جنيهًا.
وصل سعر أسمنت المنيا 2000 جنيه.
بلغ سعر أسمنت المصريين 2060 جنيهًا.

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