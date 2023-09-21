الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البناء والأخشاب" تنظم دورة تثقيفية لشعبة الأسمنت عن قانون العمل

نقابة العاملين بالبناء
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمركز التدريب المهني المتطور، دورة تثقيفية لشعبة الأسمنت عن قانون العمل ومطالب العاملين في التعديلات التشريعية المرتقبة.

يأتي ذلك ضمن خطة النقابة العامة، للتثقيف والتدريب للجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء، وزيادة قدراتهم على التفاوض والحوار في حل المشكلات والعمل على زيادة الإنتاجية.

تثقيف وتدريب قيادات اللجان النقابية

وأكد عبد المنعم الجمل، حرص النقابة العامة على تثقيف وتدريب كافة قيادات اللجان النقابية، ورفع كفاءتهم ليتمكنوا من تمثيل عمالهم وتحقيق كافة حقوقهم.

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وأشار إلى استمرار الدورات والندوات التثقيفية لممثلي العمال، وللاستفادة كذلك من ملاحظاتهم فيما يتعلق بالقوانين واللوائح.

وشهدت الدورة التثقيفية التي استمرت على مدار يومين بمركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، محاضرات مكثفة للدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، بحضور ممثلين عن العاملين في عدد من شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية.

وناقشت الدورة التدريبية كل ما يتعلق بحقوق وواجبات العاملين، من الأجور الإجازات والعلاوات وغيرها، فضلا عن مشكلات مقابل الحصول على رصيد الإجازات الواردة في قانون العمل.

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وتناول الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، ملف المفاوضة الجماعية، مشددا على ضرورة إلمام ممثلي العمال من اللجان النقابية بكافة التشريعات واللوائح المتعلقة لتحقيق أكبر المكاسب للعمال.

وأشار إلى أن قانون العمل به العديد من الامتيازات، ومشروع القانون الجديد سيضيف العديد من الحقوق، فضلا عن السعي نحو إنهاء مشكلات تطبيق القانون الحالي.

كان قد قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد متمثل في 27 نقابة عامة تمثل جميع العاملين داخل جمهورية مصرالعربية، تعلن دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ونناشد الرئيس استكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها.

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النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب عبد المنعم الجمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مركز التدريب المهني دورة تثقيفية

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