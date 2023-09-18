الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اتحاد عمال مصر يؤيد ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

اتحاد عمال مصر
اتحاد عمال مصر

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا لمناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية أخرى.

وجاء في نص البيان: "في إطار الدور الهام والحيوي الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة.. يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصري الكريم، مناشدته للرئيس عبدالفتاح السيسي “رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى، من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، ومن أجل الأمن والأمان والاستقرار، ومن أجل استمرار الدور الريادي لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة، ومن أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، ومن أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، واستكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية”.

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نائب رئيس اتحاد العمال يصف قرارات الرئيس السيسى بشأن العلاوات بـ"الإنسانية"

نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تناشد الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة 

وأصدرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا ناشدت فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 

وجاء في البيان أن النقابة العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، تناشد الرئيس بالترشح لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ومواصلة الإنجازات التي تحققت في كل ربوع مصر.

"عمال مصر": قرارات الرئيس السيسى تؤكد سعيه دائمًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين

وأكدت النقابة العامة أنه من خلال قواعدها المنتشرة في جميع المحافظات على أتم الاستعداد لدعم ومساندة الرئيس السيسي في الاستحقاق الدستوري المرتقب.

من جانبه، قال محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته محافظة بني سويف تاريخية، وفي منتهى الأهمية لرفع مستوى معيشة المواطنين، والتعامل مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية، وتؤكد إحساسه التام بالمواطن المصري.

وأضاف أن قرارات رئيس الجمهورية  أكدت شعور الرئيس السيسي، بمعاناة المواطنين وأنه ليس بعيدًا عنهم، خاصة أن هذه القرارات أدخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المصريين، موضحًا أن الرئيس يسعى دائمًا إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وعقب: "فشكرًا للرئيس باسم جميع عمال مصر".

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الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية العمال قرارات رئيس الجمهورية

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