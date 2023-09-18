اتحاد عمال مصر: نناشد الرئيس الترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد متمثل في 27 نقابة عامة تمثل جميع العاملين داخل جمهورية مصرالعربية، تعلن دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، ونناشد الرئيس استكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها.

وأضاف جبران، خلال مداخلة هاتفية لفضائية " إكسترا نيوز "، أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بالعمال خلال السنوات السابقة من خلال القرارات والعلاوات التى منحها للعمال والقوانين التي تسهم في الاستقرار.

اتحاد عمال مصر يؤيد ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن ترشح الرئيس السيسي سيكون من أجل استكمال دور مصر الريادي، وتحقيق التنمية المستدامة ولذلك كان لا بد من مناشدة الرئيس ونتمني أن يلبي الدعوة ويترشح لفترة جديدة.