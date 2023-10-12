أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023
أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت من العناوين المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الساعين لاستكمال بناء منازلهم أو العاملين في مجال العقارات في مصر لرصد سعر الحديد والاسمنت ومستلزمات البناء المختلفة.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023
نرصد في التقرير التالي أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 مع العلم أن الأسعار قد تختلف من تاجر لآخر كذلك قد تختلف من محافظة لأخرى.
سعر الحديد اليوم الخميس
سعر الحديد من مصانع عز 33500 جنيه
سعر حديد بيانكو 32،000 جنيه
سعر حديد بشاى 33000 جنيه
سعر حديد العتال 32800 جنيه
سعر حديد المعادى 32200 جنيه
سعر حديد الكومى 32400 جنيه
سعر حديد المراكبى 32500 جنيه
سعر حديد عطية 32700 جنيه
سعر حديد العشري 32500 جنيه
سعر حديد المصريين 32500 جنيه
سعر حديد سرحان 31800 جنيه
سعر حديد مصر ستيل 32100 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الخميس
سعر أسمنت المعلم 1900 جنيه
سعر أسمنت السهم 1890 جنيها
سعر أسمنت الفهد 1890 جنيها
سعر أسمنت وادي النيل 1880 جنيها
سعر أسمنت المسلح 2020 جنيها
سعر اسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها
سعر أسمنت المخصوص 1920 جنيها
سعر أسمنت السويس 1940 جنيها
سعر أسمنت السويدي 2150 جنيها
سعر أسمنت العسكري 1900 جنيه
سعر أسمنت النصر 1970 جنيها
سعر أسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه
سعر أسمنت حلوان 1950 جنيها
سعر العسكري بني سويف 1960 جنيها
سعر أسمنت المنيا 1970 جنيها
سعر أسمنت المهندس 2070 جنيها
سعر أسمنت تايتان 1،950 جنيها
سعر أسمنت المصري 1940 جنيها
سعر أسمنت الممتاز 1970 جنيها
سعر أسمنت التعمير 2000 جنيه
سعر أسمنت الصعيد 2070 جنيها
سعر أسمنت أسيوط 2070 جنيها
سعر أسمنت المصريين 2050 جنيها
سعر أسمنت العامرية عادة 2090 جنيها
سعر أسمنت البرج 2090 جنيها
سعر أسمنت الماكس 2100 جنيه
سعر أسمنت النهضة 2180 جنيها
سعر أسمنت أسوان 2150 جنيها
سعر أسمنت السد العالي 2150 جنيها
سعر أسمنت قنا 2170 جنيها
سعر الرمل والزلط
سعر متر مكعب رمل ناعم 85 جنيها
سعر متر مكعب رمل خشن 95 جنيها
سعر متر مكعب زلط عادة 200 جنيه
سعر متر مكعب زلط فينو 275 جنيها
سعر متر مكعب زلط مخصوص 230 جنيها
سعر متر مكعب زلط سن2 مقاس 22 230 جنيها
سعر الطوب الأحمر اليوم الخميس
طوب أحمر مقاس 24×11×6 سم 1000 جنيه
طوب أحمر مقاس 24×11×12 سم 1600 جنيه
طوب أحمر مقاس 25×12×13 سم 2300 جنيه
طوب وردي مقاس 25×12×6 سم 3135 جنيها
طوب خفيف مقاس 60×20×20 سم 1880 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم 9000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم 6200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم 1500 جنيه