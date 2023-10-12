أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت من العناوين المهمة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين الساعين لاستكمال بناء منازلهم أو العاملين في مجال العقارات في مصر لرصد سعر الحديد والاسمنت ومستلزمات البناء المختلفة.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

نرصد في التقرير التالي أسعار مواد البناء وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 مع العلم أن الأسعار قد تختلف من تاجر لآخر كذلك قد تختلف من محافظة لأخرى.

سعر الحديد اليوم الخميس

سعر الحديد من مصانع عز 33500 جنيه

سعر حديد بيانكو 32،000 جنيه

سعر حديد بشاى 33000 جنيه

سعر حديد العتال 32800 جنيه

سعر حديد المعادى 32200 جنيه

سعر حديد الكومى 32400 جنيه

سعر حديد المراكبى 32500 جنيه

سعر حديد عطية 32700 جنيه

سعر حديد العشري 32500 جنيه

سعر حديد المصريين 32500 جنيه

سعر حديد سرحان 31800 جنيه

سعر حديد مصر ستيل 32100 جنيه

سعر الأسمنت اليوم الخميس

سعر أسمنت المعلم 1900 جنيه

سعر أسمنت السهم 1890 جنيها

سعر أسمنت الفهد 1890 جنيها

سعر أسمنت وادي النيل 1880 جنيها

سعر أسمنت المسلح 2020 جنيها

سعر اسمنت جنوب الوادي 1890 جنيها

سعر أسمنت المخصوص 1920 جنيها

سعر أسمنت السويس 1940 جنيها

سعر أسمنت السويدي 2150 جنيها

سعر أسمنت العسكري 1900 جنيه

سعر أسمنت النصر 1970 جنيها

سعر أسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه

سعر أسمنت حلوان 1950 جنيها

سعر العسكري بني سويف 1960 جنيها

سعر أسمنت المنيا 1970 جنيها

سعر أسمنت المهندس 2070 جنيها

سعر أسمنت تايتان 1،950 جنيها

سعر أسمنت المصري 1940 جنيها

سعر أسمنت الممتاز 1970 جنيها

سعر أسمنت التعمير 2000 جنيه

سعر أسمنت الصعيد 2070 جنيها

سعر أسمنت أسيوط 2070 جنيها

سعر أسمنت المصريين 2050 جنيها

سعر أسمنت العامرية عادة 2090 جنيها

سعر أسمنت البرج 2090 جنيها

سعر أسمنت الماكس 2100 جنيه

سعر أسمنت النهضة 2180 جنيها

سعر أسمنت أسوان 2150 جنيها

سعر أسمنت السد العالي 2150 جنيها

سعر أسمنت قنا 2170 جنيها

سعر الرمل والزلط

سعر متر مكعب رمل ناعم 85 جنيها

سعر متر مكعب رمل خشن 95 جنيها

سعر متر مكعب زلط عادة 200 جنيه

سعر متر مكعب زلط فينو 275 جنيها

سعر متر مكعب زلط مخصوص 230 جنيها

سعر متر مكعب زلط سن2 مقاس 22 230 جنيها

سعر الطوب الأحمر اليوم الخميس

طوب أحمر مقاس 24×11×6 سم 1000 جنيه

طوب أحمر مقاس 24×11×12 سم 1600 جنيه

طوب أحمر مقاس 25×12×13 سم 2300 جنيه

طوب وردي مقاس 25×12×6 سم 3135 جنيها

طوب خفيف مقاس 60×20×20 سم 1880 جنيها

طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم 9000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم 6200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم 1500 جنيه