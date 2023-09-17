أسعار مواد البناء في مصر من الموضوعات المهمة للعاملين في مجال العمران؛ لرصد تطورات الأسعار والمؤثرة على سعر الوحدات السكنية بدورها.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

ننشر في التقرير التالي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023.

أسعار الحديد اليوم الأحد

حديد بيانكو 32,000 جنيها.

حديد عز 33,500 جنيه.

حديد بشاى 33,000 جنيه.

حديد العتال 32,800 جنيه.

حديد المعادى 32,200 جنيه.

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حديد الكومى 32,400 جنيه.

حديد المراكبى 32,500 جنيه.

حديد عطية 32,700 جنيه.

حديد العشري 32,500 جنيه.

حديد المصريين 32,500 جنيه.

حديد سرحان 31,800 جنيه.

حديد مصر ستيل 32,100 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد

أسمنت المعلم 1,900 جنيه.

اسمنت السهم 1890 جنيها.

أسمنت الفهد 1890 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1880 جنيها.

أسمنت المسلح 2020 جنيها.

جنوب الوادي 1890 جنيها.

أسمنت المخصوص 1920 جنيها.

أسمنت السويس 1940 جنيها.

أسمنت السويدي 2150 جنيها.

أسمنت العسكري 1,900 جنيه

أسمنت النصر 1,970 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه.

أسمنت حلوان 1950 جنيها.

العسكري بني سويف 1960 جنيها.

أسمنت المنيا 1970 جنيها.

أسمنت المهندس 2070 جنيها.

أسمنت تايتان 1950 جنيها.

أسمنت المصري 1940 جنيها.

أسمنت الممتاز 1970 جنيها.

أسمنت التعمير 2000 جنيه.

أسمنت الصعيد 2070 جنيها.

أسمنت أسيوط 2070 جنيها.

أسمنت المصريين 2050 جنيها.

أسمنت العامرية عادة 2090 جنيها.

أسمنت البرج 2090 جنيها.

أسمنت الماكس 2100 جنيها.

أسمنت النهضة 2180 جنيها.

أسمنت أسوان 2150 جنيها.

أسمنت السد العالي 2150 جنيها.

أسمنت قنا 2170 جنيها.

سعر الطوب الأحمر والطوب الأسمنت

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه.

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه.

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه.

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه.

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه.

سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها.

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها.

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها.

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها.

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.