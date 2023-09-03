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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

في هذا التقرير نرصد أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، مع العلم أن الأسعار يمكن أن تختلف من تاجر لأخر.

سعر الحديد لليوم

حديد بيانكو 31,700 جنيه

حديد عز 36,000 جنيه

حديد بشاى 34,000 جنيه

حديد العتال 33,000 جنيه

حديد المعادى 31,500 جنيه

حديد الكومى 32,000 جنيه

حديد المراكبى 33,000 جنيه

حديد عطية 32,000 جنيه

حديد العشري 32,500 جنيه

حديد المصريين 32,500 جنيه

حديد سرحان 31,500 جنيه

حديد مصر ستيل 31,500 جنيه

أسعار الأسمنت لليوم

أسمنت المعلم 1,840 جنيه

أسمنت السهم 1,820 جنيه

أسمنت الفهد 1,830 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,840 جنيه

أسمنت المسلح 1,890 جنيه

جنوب الوادي 1,830 جنيه

أسمنت المخصوص 1,840 جنيه

أسمنت السويس 1,850 جنيه

أسمنت السويدي 2,020 جنيه

أسمنت العسكري 1,830 جنيه

أسمنت النصر 1,850 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,830 جنيه

أسمنت حلوان 1,860 جنيه

العسكري بني سويف 1,830 جنيه

أسمنت المنيا 1,840 جنيه

أسمنت المهندس 1,890 جنيه

أسمنت تايتان 1,890 جنيه

أسمنت المصري 1,895 جنيه

أسمنت الممتاز 1,970 جنيه

أسمنت التعمير 1,850 جنيه

أسمنت الصعيد 1,890 جنيه

أسمنت أسيوط 1,890 جنيه

أسمنت المصريين 1,860 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,840 جنيه

أسمنت البرج 1,920 جنيه

أسمنت الماكس 1,935 جنيه

أسمنت النهضة 1,900 جنيه

أسمنت أسوان 1,880 جنيه

أسمنت السد العالي 1,860 جنيه

أسمنت قنا 1,930 جنيه

سعر الطوب الأحمر

مازالت أسعار الطوب الأحمر والرمل الزلط تشهد استقرارًا ملحوظًا

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه

سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيهًا.

رمل خشن متر مكعب 95 جنيهًا.

زلط عادة متر مكعب 190 جنيهًا.

زلط فينو متر مكعب 275 جنيهًا.

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.

زلط سن 2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.