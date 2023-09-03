الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

يقدم موقع "الدستور" لجمهوره خدمة عرض أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت بشكل خاص، لكثرة البحث عن هذا الموضوع على محرك جوجل أو مواقع التواصل الاجتماعي لرصد تطورات الأسعار.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

في هذا التقرير نرصد أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، مع العلم أن الأسعار يمكن أن تختلف من تاجر لأخر. 

سعر الحديد لليوم

حديد بيانكو 31,700 جنيه

حديد عز 36,000 جنيه

حديد بشاى  34,000 جنيه

حديد العتال 33,000 جنيه

حديد المعادى   31,500 جنيه

حديد الكومى 32,000 جنيه

حديد المراكبى  33,000 جنيه

حديد عطية  32,000 جنيه

حديد العشري 32,500 جنيه

حديد المصريين  32,500 جنيه

حديد سرحان 31,500 جنيه

حديد مصر ستيل  31,500 جنيه

أسعار الأسمنت لليوم 

أسمنت المعلم   1,840 جنيه

أسمنت السهم 1,820 جنيه

أسمنت الفهد 1,830 جنيه

أسمنت وادي النيل  1,840 جنيه

أسمنت المسلح   1,890 جنيه

جنوب الوادي 1,830 جنيه

أسمنت المخصوص  1,840 جنيه

أسمنت السويس   1,850 جنيه

أسمنت السويدي  2,020 جنيه

أسمنت العسكري  1,830 جنيه

أسمنت النصر 1,850 جنيه

أسمنت سيناء 42.5  1,830 جنيه

أسمنت حلوان 1,860 جنيه

العسكري بني سويف  1,830 جنيه

أسمنت المنيا   1,840 جنيه

أسمنت المهندس  1,890 جنيه

أسمنت تايتان   1,890 جنيه

أسمنت المصري   1,895 جنيه

أسمنت الممتاز  1,970 جنيه

أسمنت التعمير  1,850 جنيه

أسمنت الصعيد   1,890 جنيه

أسمنت أسيوط 1,890 جنيه

أسمنت المصريين 1,860 جنيه

أسمنت العامرية عادة   1,840 جنيه

أسمنت البرج 1,920 جنيه

أسمنت الماكس   1,935 جنيه

أسمنت النهضة   1,900 جنيه

أسمنت أسوان 1,880 جنيه

أسمنت السد العالي 1,860 جنيه

أسمنت قنا  1,930 جنيه

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. هل تتراجع أسعار الدواجن والبيض؟

أسعار حلاوة المولد النبوي الشريف في مصر 2023 .. الموعد ومظاهر الاحتفال

سعر الطوب الأحمر 

مازالت أسعار الطوب الأحمر والرمل الزلط تشهد استقرارًا ملحوظًا

طوب أحمر   24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر   24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر   25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي   25×12×6 سم 2,850 جنيه

طوب خفيف   60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ   40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ   40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت   25×12×6 سم 1,500 جنيه

سعر الرمل والزلط 

رمل ناعم متر مكعب  85 جنيهًا.

رمل خشن متر مكعب 95 جنيهًا.

زلط عادة متر مكعب 190 جنيهًا.

زلط فينو  متر مكعب 275 جنيهًا.

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.

زلط سن 2 مقاس 22  متر مكعب 210 جنيهات.

txt

أسعار الذهب اليوم تشهد انخفاضًا طفيفًا في السوق المحلي

txt

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. هل تتراجع أسعار الدواجن والبيض؟

أسعار مواد البناء مواد البناء سعر الحديد سعر الحديد والاسمنت سعر الحديد والاسمنت اليوم سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد سعر الحديد لليوم

الأكثر قراءة

براتب يصل لـ 6000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب من وزارة العمل

الدفاع البريطانية: روسيا تخاطر بتقسيم قواتها لمنع حدوث اختراق أوكرانى

ترتيب الدورى الإنجليزى بعد انتهاء مباريات السبت الممتاز

بعد ظهور أيريس وفيروناكس.. كل ما تريد معرفته عن متحور "بيرولا" الجديد

آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية 2023.. اليوم

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غيتيرش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن في كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

ماجد حبته

نوبل.. ضد قوانين الدول!

إسراء شوقي

الريادة مصرية.. «العلمين» إبهار متواصل

علي سعدة

قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

بسنت حسن

لا وقت للدموع

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)

اعتقالات للشباب ومضايقات لصيادى غزة.. انتهاكات الاحتلال تتواصل

مسئول أمريكى: نبحث عن الوقت المناسب والفرصة النافذة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل