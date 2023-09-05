أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023
يقدم موقع الدستور خدمة عرض أسعار مواد البناء بالأخص سعر الحديد والأسمنت اليوم في السوق المصري مع العلم أن الأسعار قد تختلف من تاجر لآخر وفق المصنع المصدر.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023
ننشر خلال السطور التالية أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.
سعر الحديد في آخر تحديث بالأسواق
حديد بيانكو 31,700 جنيه
حديد عز 36,000 جنيه
حديد بشاى 34,000 جنيه
حديد العتال 33,000 جنيه
حديد المعادى 31,500 جنيه
حديد الكومى 32,000 جنيه
حديد المراكبى 33,000 جنيه
حديد عطية 32,000 جنيه
حديد العشري 32,500 جنيه
حديد المصريين 32,500 جنيه
حديد سرحان 31,500 جنيه
حديد مصر ستيل 31,500 جنيه
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اسعار الأسمنت في التحديث الأخير بالأسواق
أسمنت المعلم 1,840 جنيها
اسمنت السهم 1,820 جنيها
أسمنت الفهد 1,830 جنيها
أسمنت وادي النيل 1,840 جنيها
أسمنت المسلح 1,890 جنيها
جنوب الوادي 1,830 جنيها
أسمنت المخصوص 1,840 جنيها
أسمنت السويس 1,850 جنيها
أسمنت السويدي 2,020 جنيها
أسمنت العسكري 1,830 جنيها
أسمنت النصر 1,850 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1,830 جنيها
أسمنت حلوان 1,860 جنيها
العسكري بني سويف 1,830 جنيها
أسمنت المنيا 1,840 جنيها
أسمنت المهندس 1,890 جنيها
أسمنت تايتان 1,890 جنيها
أسمنت المصري 1,895 جنيها
أسمنت الممتاز 1,970 جنيها
أسمنت التعمير 1,850 جنيها
أسمنت الصعيد 1,890 جنيها
أسمنت أسيوط 1,890 جنيها
أسمنت المصريين 1,860 جنيها
أسمنت العامرية عادة 1,840 جنيها
أسمنت البرج 1,920 جنيها
أسمنت الماكس 1,935 جنيها
أسمنت النهضة 1,900 جنيه
أسمنت أسوان 1,880 جنيها
أسمنت السد العالي 1,860 جنيها
أسمنت قنا 1,930 جنيها
سعر الطوب الأحمر وفق استقراره بالاشهر الماضية
طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه
سعر الرمل والزلط
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن 2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات