يقدم موقع الدستور خدمة عرض أسعار مواد البناء بالأخص سعر الحديد والأسمنت اليوم في السوق المصري مع العلم أن الأسعار قد تختلف من تاجر لآخر وفق المصنع المصدر.



أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023

ننشر خلال السطور التالية أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023.



سعر الحديد في آخر تحديث بالأسواق

حديد بيانكو 31,700 جنيه

حديد عز 36,000 جنيه

حديد بشاى 34,000 جنيه

حديد العتال 33,000 جنيه

حديد المعادى 31,500 جنيه

حديد الكومى 32,000 جنيه

حديد المراكبى 33,000 جنيه

حديد عطية 32,000 جنيه

حديد العشري 32,500 جنيه

حديد المصريين 32,500 جنيه

حديد سرحان 31,500 جنيه

حديد مصر ستيل 31,500 جنيه



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اسعار الأسمنت في التحديث الأخير بالأسواق



أسمنت المعلم 1,840 جنيها

اسمنت السهم 1,820 جنيها

أسمنت الفهد 1,830 جنيها

أسمنت وادي النيل 1,840 جنيها

أسمنت المسلح 1,890 جنيها

جنوب الوادي 1,830 جنيها

أسمنت المخصوص 1,840 جنيها

أسمنت السويس 1,850 جنيها

أسمنت السويدي 2,020 جنيها

أسمنت العسكري 1,830 جنيها

أسمنت النصر 1,850 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1,830 جنيها

أسمنت حلوان 1,860 جنيها

العسكري بني سويف 1,830 جنيها

أسمنت المنيا 1,840 جنيها

أسمنت المهندس 1,890 جنيها

أسمنت تايتان 1,890 جنيها

أسمنت المصري 1,895 جنيها

أسمنت الممتاز 1,970 جنيها

أسمنت التعمير 1,850 جنيها

أسمنت الصعيد 1,890 جنيها

أسمنت أسيوط 1,890 جنيها

أسمنت المصريين 1,860 جنيها

أسمنت العامرية عادة 1,840 جنيها

أسمنت البرج 1,920 جنيها

أسمنت الماكس 1,935 جنيها

أسمنت النهضة 1,900 جنيه

أسمنت أسوان 1,880 جنيها

أسمنت السد العالي 1,860 جنيها

أسمنت قنا 1,930 جنيها







سعر الطوب الأحمر وفق استقراره بالاشهر الماضية



طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيها

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه





سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن 2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات

