الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 4-9-2023

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري والليرة السورية يسجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسط سعره نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنوك

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر، استقرارًا مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

كما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع

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