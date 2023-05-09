التعاملات المسائية| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية اللبنانية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، خلال التعاملات المسائية استقرارًا أمام العملة المحلية (الجنيه المصري)، وذلك وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 نحو نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية، طبقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

ينشر الدستور قائمة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري والليرة اللبنانية والسورية في البنوك في التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض الأسعار.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء.

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء.

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 حالة من الاستقرار مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية، حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق استقرارًا ليبلغ 8675 ليرة للشراء، و8775 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار استقرارًا في الحسكة ليسجل 8700 ليرة للشراء، و 8750 ليرة للبيع، وسجل في إدلب نحو 8720 ليرة للشراء، و 8770 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

استقر سعر الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية مقابل الدولار الأمريكي ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 15,089.45 ليرة لبنانية، لتشهد الليرة اللبنانية حالة من التذبذب مقابل الدولار خلال الفترة الماضية.