الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنوك

الدولار
الدولار

ينشر الدستور سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر 2023، مقابل الجنيه المصري والليرة السورية خلال منتصف التعاملات في البنوك وماكينات الصرافة، وشهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسط سعره نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 فى البنك المركزى والبنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 فى البنك المركزى والبنوك المصرية

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الأحد 3-9-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة السورية

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر، استقرارًا مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

كما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع

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