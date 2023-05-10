الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

الدولار
الدولار

يبحث عدد كبير من المواطنين في مصر عن سعر الدولار في الأسواق سواء كان في البنوك أو (السوق السوداء)، بسبب ترابط بعض أسعار السلع بسعر الدولار، مما أدى إلى تصدر سعر الدولار اليوم محركات البحث على «جوجل»، وفي السياق ينشر «الدستور» آخر قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 في البنوك.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023، استقرارًا مقابل العملة المحلية في منتصف التعاملات، وفقًا لما جاء على موقع البنك البنك المركزي المصري، مسجلًا نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.94 جنيه للبيع، خلال منتصف التعاملات، طبقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

ينشر «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 فى البنوك

التعاملات المسائية| سعر الدولار مقابل الجنيه المصري والليرة السورية اللبنانية اليوم الثلاثاء

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-5-2023

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سجلت سعر الليرة اللبنانية اليوم الاربعاء الموافق 10 مايو 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الدولار الأمريكي ليبلغ سعر الدولار في لبنان اليوم نحو 15,089.45 ليرة لبنانية، لتشهد الليرة اللبنانية حالة من التذبذب مقابل الدولار خلال الفترة الماضية.

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