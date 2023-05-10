سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 فى البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري محور اهتمام الملايين من المواطنين خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب الغير مبرر في محلات الصاغة حيث شهدت أسعار الصرف ثبات نسبي في كافة العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.



سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في البنوك

استقرار في سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها من خلال بيانات العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للعملة الأجنبية وهى كما يلي:-



سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.



بلغ قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.



قدر الدولار في بنك القاهرة بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سُعرت عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB قدر الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



في مصرف أبوظبي الإسلامي قدرت العملة الأمريكية بنحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



في بنك كريدي أجريكول وصل سعر تداول الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد سجل الدولار نحو 30.23 جنيه للشراء و 30.33 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي قدر الدولار بنحو 30.71 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.



في بنك HSBC سجل الدولار نحو 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.



في بنك Saab وصل الدولار إلى 30.67 جنيه للشراء و 30.77 جنيه للبيع.

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