سعر الدولار اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 فى البنك المركزى والبنوك المصرية
استقر سعر الدولار عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر بعد أن اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع قيمة الفائدة أكثر من مرة مع الحفاظ على قيمة الجنيه المصري أمام باقي العملات العربية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية .
سعر الدولار اليوم الإثنين
- سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع
- بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- سجل سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- سعر الدولار في بنك الاسكندرية : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- الدولار البنك التجاري الدولي cib : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- الدولار بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- الدولار البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- الدولار بنك بلوم : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- الدولار بنك البركة : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8423 جنيه
|30.9386 جنيه
|يورو
|33.2264 جنيه
|33.3425 جنيه
|جنيه إسترلينى
|38.8243 جنيه
|38.9578 جنيه
|فرنك سويسرى
|34.8107 جنيه
|34.9352 جنيه
|100 ين يابانى
|21.0873 جنيه
|21.1575 جنيه
|ريال سعودى
|8.2222 جنيه
|8.2483 جنيه
|دينار كويتى
|100.0398 جنيه
|100.3847 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3957 جنيه
|8.4242 جنيه
|اليوان الصينى
|4.2467 جنيه
|4.2612 جنيه