سعر الدولار اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 فى البنك المركزى والبنوك المصرية

استقر سعر الدولار عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر بعد أن اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع قيمة الفائدة أكثر من مرة مع الحفاظ على قيمة الجنيه المصري أمام باقي العملات العربية والأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم الإثنين

سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار البنك التجاري الدولي cib : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي : 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار بنك بلوم : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

الدولار بنك البركة : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين