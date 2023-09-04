الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 فى البنك المركزى والبنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر بعد أن اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع قيمة الفائدة أكثر من مرة مع الحفاظ على قيمة الجنيه المصري أمام باقي العملات العربية والأجنبية.

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري    30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية . 

سعر الدولار اليوم الإثنين 

  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع
  • بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الاسكندرية : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك القاهرة : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار البنك التجاري الدولي cib :  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي :  30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار بنك بلوم :  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار بنك البركة :  30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8423 جنيه 30.9386 جنيه
يورو33.2264 جنيه33.3425 جنيه
جنيه إسترلينى38.8243 جنيه38.9578 جنيه
فرنك سويسرى34.8107 جنيه34.9352 جنيه
100 ين يابانى21.0873 جنيه21.1575 جنيه
ريال سعودى8.2222 جنيه8.2483 جنيه
دينار كويتى100.0398 جنيه100.3847 جنيه
درهم اماراتى8.3957 جنيه8.4242 جنيه
اليوان الصينى4.2467 جنيه4.2612 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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الدولار البنك المركزي المصري قيمة الفائدة يورو فرنك سويسري جنيه استرليني

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