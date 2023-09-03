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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الأحد، في حين تراجع اليورو والإسترليني في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية (يورو) تراجعا ملحوظا ما بين 18 - 46 قرشا شراء وبيعا في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.12 جنيه للشراء و33.56 جنيه للبيع .. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.23 جنيه للشراء 33.68 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.52 جنيه للشراء، و33.63 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ملحوظا ما بين 9 - 40 قرشا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

في بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.67 جنيه للشراء 39.21 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.80 جنيه للشراء 39.34 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.07 جنيه للشراء 39.20 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.08 جنيه للشراء و100.15 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

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