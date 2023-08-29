تحليل لرويترز: رفع الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة يخلف مخاطر عالمية

أظهر تحليل لوكالة رويترز الأمريكية، أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة يخلف مخاطر عالمية ويزيد الضغط على النظام المالي العالمي مع ارتفاع الدولار الأمريكي.

وقال التقرير إن النمو الاقتصادي الأمريكي، الذي لا يزال يتسارع بوتيرة تضخمية محتملة مع تباطؤ أجزاء رئيسية أخرى من العالم، قد يشكل مخاطر عالمية إذا أجبر مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة أعلى من المتوقع حاليا.

وكان من المحتمل أن تؤدي الزيادات القوية في أسعار الفائدة التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي إلى الضغط على النظام المالي العالمي مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ولكن التأثير كان ضعيفًا بسبب الزيادات المتزامنة إلى حد كبير في أسعار الفائدة من البنك المركزي والإجراءات الأخرى التي اتخذتها السلطات النقدية لمنع مشاكل التمويل بالدولار على نطاق واسع للشركات والمؤسسات، وتعويض تأثير ضعف العملات.

وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن دول البرازيل وتشيلي والصين بدأت في خفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تتبعها دول أخرى، وهي الإجراءات التي قال المسؤولون الدوليون ومحافظو البنوك المركزية في مؤتمر جاكسون هول الأسبوع الماضي إنها تتوافق إلى حد كبير مع توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع سعر الفائدة أكثر من زيادة إضافية، اي ربع نقطة مئوية.

وأكدت أنه في حين انخفض التضخم في الولايات المتحدة واتفق صناع السياسات إلى حد كبير على أنهم يقتربون من نهاية رفع أسعار الفائدة، إلا أن النمو الاقتصادي ظل قويًا بشكل غير متوقع.

وهو أمر أشار إليه رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تصريحات يوم الجمعة الماضي بأنه يمكن أن يؤدي إلى توقف التقدم في التضخم وتحفيز استجابة البنك المركزي.

وتابع أنه قد يكون لهذا النوع من الصدمات السياسية، في لحظة التباعد الاقتصادي الأمريكي مع بقية العالم، تأثيرات مضاعفة كبيرة.