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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الأحد 3-9-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة السورية

الدولار
الدولار

ننشر آخر تحديث لحظي لـ سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري والليرة السورية في البنوك وماكينات الصرافة.

وشهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسط سعره نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 3-9-2023

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 3-9-2023

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 استقرارًا مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

كما سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023 في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.

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