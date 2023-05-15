الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 15-5-2023 خلال منتصف التعاملات (تحديث لحظي)

الدولار
الدولار

يرتبط سعر الدولار ببعض أسعار السلع، لذا تصدر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 محركات البحث على «جوجل» بسبب إقبال البحث عليه من قبل المواطنين المصريين، وفي السياق يستعرض «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين في مصر تحديث لحظي

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023، سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

يستعرض «الدستور» قائمة لآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين 15 مايو 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار في البنوك.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.86 جنيه للشراء.

-30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

-30.86 جنيه للشراء.

-30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

-30.76 جنيه للشراء.

-30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023 حالة من الاستقرار مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار في سوق دمشق استقرارًا ليبلغ 8675 ليرة للشراء، و8775 ليرة للبيع، كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا في الحسكة مسجلاً 8700 ليرة للشراء، و 8750 ليرة للبيع، وسجل في إدلب نحو 8720 ليرة للشراء، و 8770 ليرة للبيع.

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