استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، في البنوك العاملة بمصر.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ملحوظًا ما بين قرشين و22 قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.35 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.45 جنيه للشراء و33.63 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.45 جنيه للشراء و33.57 جنيه للبيع.

وبالنسبة للجنيه الإسترليني.. سجل استقرارًا في الشراء وتراجعًا في البيع بقيمة 22 قرشًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.27 جنيه للشراء و38.49 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.39 جنيه للشراء و38.58 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 38.41 جنيه للشراء و38.54 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.59 جنيه للشراء و100.51 جنيه للبيع.