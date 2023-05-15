الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات

الدولار
الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، في البنوك العاملة بمصر.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل سعر صرف الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ملحوظًا ما بين قرشين و22 قرشًا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت 33.35 جنيه للشراء و33.54 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.45 جنيه للشراء و33.63 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية مقابل الجنيه 33.45 جنيه للشراء و33.57 جنيه للبيع.

وبالنسبة للجنيه الإسترليني.. سجل استقرارًا في الشراء وتراجعًا في البيع بقيمة 22 قرشًا.. ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.27 جنيه للشراء و38.49 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.39 جنيه للشراء و38.58 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 38.41 جنيه للشراء و38.54 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 99.59 جنيه للشراء و100.51 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري صرف الدولار الدولار أسعار صرف

الأكثر قراءة

"أباتشى" الأمريكية ترغب فى الحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن البترول بمصر

سفير الاتحاد الأوروبى يشيد بدور مصر فى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

لأول مرة.. الرئيس الفلسطينى يلقى خطابًا فى نيويورك إحياءً للذكرى الـ75 للنكبة

كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

إغلاق وتشميع 514 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق خلال أسبوع في الغربية

إصابة ممرضة وربة منزل فى حريق نشب بمنزل ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة