الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنوك المصرية

سعر صرف الدولار الأمريكى
سعر صرف الدولار الأمريكى

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية لما للعملاق الأخضر ، من تأثيره على حركة البيع والشركة وكذلك الاستيراد والتصدير.

 

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ننشر خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية والأجنبية، وفقُا آخر سعر للدولار في معاملات البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري 
 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع
 

سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك قناة السويس

30.85 للشراء

30.95 للبيع

 

سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية
 

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك التجاري الدولي cib
 

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع
 

تحديث يومي| سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 14-5-2023

سعر الدولار اليوم الأحد 14-5-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين  15 مايو 2023 
 

يورو
33.4531  جنيه للشراء 
33.5714 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.4149 جنيه للشراء 
38.5490 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
34.3255 جنيه للشراء 
34.4496 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
22.7184 جنيه للشراء 
22.7955 جنيه للبيع 

ريال سعودى
8.2228 جنيه للشراء 
8.2493 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.4659 جنيه للشراء 
100.8171 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3972 جنيه للشراء 
8.4252 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.4314  جنيه للشراء 
4.4464 جنيه للبيع 
 

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