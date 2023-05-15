سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية لما للعملاق الأخضر ، من تأثيره على حركة البيع والشركة وكذلك الاستيراد والتصدير.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

ننشر خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية والأجنبية، وفقُا آخر سعر للدولار في معاملات البنك المركزي المصري.





سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري



30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك قناة السويس

30.85 للشراء

30.95 للبيع





سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك التجاري الدولي cib



30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع



أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 15 مايو 2023



يورو

33.4531 جنيه للشراء

33.5714 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.4149 جنيه للشراء

38.5490 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.3255 جنيه للشراء

34.4496 جنيه للبيع

100 ين يابانى

22.7184 جنيه للشراء

22.7955 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2228 جنيه للشراء

8.2493 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.4659 جنيه للشراء

100.8171 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3972 جنيه للشراء

8.4252 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4314 جنيه للشراء

4.4464 جنيه للبيع

