سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنوك المصرية
ترتفع معدلات البحث عن سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية لما للعملاق الأخضر ، من تأثيره على حركة البيع والشركة وكذلك الاستيراد والتصدير.
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية
ننشر خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية والأجنبية، وفقُا آخر سعر للدولار في معاملات البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك قناة السويس
30.85 للشراء
30.95 للبيع
سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 15 مايو 2023
يورو
33.4531 جنيه للشراء
33.5714 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.4149 جنيه للشراء
38.5490 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.3255 جنيه للشراء
34.4496 جنيه للبيع
100 ين يابانى
22.7184 جنيه للشراء
22.7955 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2228 جنيه للشراء
8.2493 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.4659 جنيه للشراء
100.8171 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3972 جنيه للشراء
8.4252 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4314 جنيه للشراء
4.4464 جنيه للبيع