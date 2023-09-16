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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 16-9-2023 فى محلات الصاغة

الذهب
الذهب

زاد البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-9-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية عبر محرك البحث جوجل، وذلك عقب الانخفاضات التي يشهدها المعدن النفيس في الأسواق المصرية للمستهلكين خلال الساعات الماضية وفقا لمحلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-9-2023 في محلات الصاغة

يبحث الملايين من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 16-9-2023 في محلات الصاغة، ممن استثمروا مدخراتهم في المعدن الأصفر لحفظ قيمته خلال الشهور الماضية، سواء في مشغولات ذهبية أو في سبائك وجنيهات ذهبية، وذلك منذ ارتفاع أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية بالتزامن مع انتظار الاجتماع الدوري للفيدرالي الأمريكي، وإليكم الأسعار بالتفصيل من داخل محلات الصاغة بدون مصنعية:


سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 2502.75 جنيه.
الشراء 2491.5 جنيه.


سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 2294.25 جنيه.
الشراء 2283.75 جنيه.

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سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 2190 جنيها.
الشراء 2180 جنيها.


سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1877.25 جنيه.
الشراء 1868.5 جنيه.


سجل سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1460 جنيه.
الشراء 1453.25 جنيه.


سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1251.5 جنيه.
الشراء 1245.75 جنيه.


سجل سعر جرام الذهب من عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 938.5 جنيه.
الشراء 934.25 جنيه.

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سجل سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 17520 جنيه.
الشراء 17440 جنيه.


سجل سعر اونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1919$.
الشراء 1917$.
بمعدل هبوط وصل إلى 1 نقطة.

يضاف إلى ذلك رسوم المصنعية والدمغة والضريبة على كل جرام وفقا لبيان هيئة الدمغة والتي يفرضها القانون المصري ويتم إثباتها في الفاتورة التي تصدرها محلات الصاغة المصرية ممهورة بختم المحل الصادر عنه الفاتورة.

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