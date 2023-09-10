الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

ترتفع معدلات البحث عن أسعار مواد البناء في مصر وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت  لما يمثلا من أهمية للعاملين في مجال القطاع العقاري والعمراني المصري أو القائمين على بناء منازلهم بشكل فردي.
 

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

 

في هذا التقرير نرصد أخر تطور لـ أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023.

 

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أسعار الحديد اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

حديد بيانكو 32,000 جنيه

حديد عز 33,500 جنيه

حديد بشاى  33,000 جنيه

حديد العتال 32,800 جنيه

حديد المعادى   32,200 جنيه

حديد الكومى 32,400 جنيه

حديد المراكبى  32,500 جنيه

حديد عطية  32,700 جنيه

حديد العشري 32,500 جنيه

حديد المصريين  32,500 جنيه

حديد سرحان 31,800 جنيه

حديد مصر ستيل  32,100 جنيه

 

أسعار الأسمنت من مختلف الشركات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023 

أسمنت المعلم   1,900 جنيه

اسمنت السهم 1,890 جنيه

أسمنت الفهد 1,890 جنيه

أسمنت وادي النيل  1,880 جنيه

أسمنت المسلح   2,020 جنيه

جنوب الوادي 1,890 جنيه

أسمنت المخصوص  1,920 جنيه

أسمنت السويس   1,940 جنيه

أسمنت السويدي  2,150 جنيه

أسمنت العسكري  1,900 جنيه

أسمنت النصر 1,970 جنيه

أسمنت سيناء 42.5  1,900 جنيه

أسمنت حلوان 1,950 جنيه

العسكري بني سويف  1,960 جنيه

أسمنت المنيا   1,970 جنيه

أسمنت المهندس  2,070 جنيه

أسمنت تايتان   1,950 جنيه

أسمنت المصري   1,940 جنيه

أسمنت الممتاز  1,970 جنيه

أسمنت التعمير  2,000 جنيه

أسمنت الصعيد   2,070 جنيه

أسمنت أسيوط 2,070 جنيه

أسمنت المصريين 2,050 جنيه

أسمنت العامرية عادة   2,090 جنيه

أسمنت البرج 2,090 جنيه

أسمنت الماكس   2,100 جنيه

أسمنت النهضة   2,180 جنيه

أسمنت أسوان 2,150 جنيه

أسمنت السد العالي 2,150 جنيه

أسمنت قنا  2,170 جنيه

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أسعار الطوب الأحمر والطوب الأسمنتي اليوم الأحد 

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه

 

سعر الرمل والزلط 

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها.

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها.

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها.

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها.

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيان.

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