أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023
ترتفع معدلات البحث عن أسعار مواد البناء في مصر وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت لما يمثلا من أهمية للعاملين في مجال القطاع العقاري والعمراني المصري أو القائمين على بناء منازلهم بشكل فردي.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023
في هذا التقرير نرصد أخر تطور لـ أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023.
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أسعار الحديد اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023
حديد بيانكو 32,000 جنيه
حديد عز 33,500 جنيه
حديد بشاى 33,000 جنيه
حديد العتال 32,800 جنيه
حديد المعادى 32,200 جنيه
حديد الكومى 32,400 جنيه
حديد المراكبى 32,500 جنيه
حديد عطية 32,700 جنيه
حديد العشري 32,500 جنيه
حديد المصريين 32,500 جنيه
حديد سرحان 31,800 جنيه
حديد مصر ستيل 32,100 جنيه
أسعار الأسمنت من مختلف الشركات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023
أسمنت المعلم 1,900 جنيه
اسمنت السهم 1,890 جنيه
أسمنت الفهد 1,890 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
أسمنت المسلح 2,020 جنيه
جنوب الوادي 1,890 جنيه
أسمنت المخصوص 1,920 جنيه
أسمنت السويس 1,940 جنيه
أسمنت السويدي 2,150 جنيه
أسمنت العسكري 1,900 جنيه
أسمنت النصر 1,970 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,900 جنيه
أسمنت حلوان 1,950 جنيه
العسكري بني سويف 1,960 جنيه
أسمنت المنيا 1,970 جنيه
أسمنت المهندس 2,070 جنيه
أسمنت تايتان 1,950 جنيه
أسمنت المصري 1,940 جنيه
أسمنت الممتاز 1,970 جنيه
أسمنت التعمير 2,000 جنيه
أسمنت الصعيد 2,070 جنيه
أسمنت أسيوط 2,070 جنيه
أسمنت المصريين 2,050 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2,090 جنيه
أسمنت البرج 2,090 جنيه
أسمنت الماكس 2,100 جنيه
أسمنت النهضة 2,180 جنيه
أسمنت أسوان 2,150 جنيه
أسمنت السد العالي 2,150 جنيه
أسمنت قنا 2,170 جنيه
أسعار الطوب الأحمر والطوب الأسمنتي اليوم الأحد
طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه
سعر الرمل والزلط
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها.
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها.
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها.
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها.
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيان.