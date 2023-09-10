ترتفع معدلات البحث عن أسعار مواد البناء في مصر وعلى رأسها سعر الحديد والأسمنت لما يمثلا من أهمية للعاملين في مجال القطاع العقاري والعمراني المصري أو القائمين على بناء منازلهم بشكل فردي.



أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

في هذا التقرير نرصد أخر تطور لـ أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023.

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أسعار الحديد اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

حديد بيانكو 32,000 جنيه

حديد عز 33,500 جنيه

حديد بشاى 33,000 جنيه

حديد العتال 32,800 جنيه

حديد المعادى 32,200 جنيه

حديد الكومى 32,400 جنيه

حديد المراكبى 32,500 جنيه

حديد عطية 32,700 جنيه

حديد العشري 32,500 جنيه

حديد المصريين 32,500 جنيه

حديد سرحان 31,800 جنيه

حديد مصر ستيل 32,100 جنيه

أسعار الأسمنت من مختلف الشركات اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023

أسمنت المعلم 1,900 جنيه

اسمنت السهم 1,890 جنيه

أسمنت الفهد 1,890 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه

أسمنت المسلح 2,020 جنيه

جنوب الوادي 1,890 جنيه

أسمنت المخصوص 1,920 جنيه

أسمنت السويس 1,940 جنيه

أسمنت السويدي 2,150 جنيه

أسمنت العسكري 1,900 جنيه

أسمنت النصر 1,970 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,900 جنيه

أسمنت حلوان 1,950 جنيه

العسكري بني سويف 1,960 جنيه

أسمنت المنيا 1,970 جنيه

أسمنت المهندس 2,070 جنيه

أسمنت تايتان 1,950 جنيه

أسمنت المصري 1,940 جنيه

أسمنت الممتاز 1,970 جنيه

أسمنت التعمير 2,000 جنيه

أسمنت الصعيد 2,070 جنيه

أسمنت أسيوط 2,070 جنيه

أسمنت المصريين 2,050 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2,090 جنيه

أسمنت البرج 2,090 جنيه

أسمنت الماكس 2,100 جنيه

أسمنت النهضة 2,180 جنيه

أسمنت أسوان 2,150 جنيه

أسمنت السد العالي 2,150 جنيه

أسمنت قنا 2,170 جنيه

أسعار الطوب الأحمر والطوب الأسمنتي اليوم الأحد

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه

سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها.

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها.

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها.

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها.

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيان.