أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 27 أغسطس 2023
يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار مواد البناء والتي أهمها سعر الحديد والأسمنت للعاملين في مجال القطاع العقاري أو المواطنين الساعين لاستكمال بناء منازلهم.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 27 أغسطس 2023
نعرض في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 وفق آخر تحديث للأسعار في السوق المصري، مع العلم أن الأسعار تختلف من تاجر لأخر.
اسعارغ الحديد اليوم
حديد عز 36,000 جنيه
حديد بيانكو 31,700 جنيه
حديد بشاى 34,000 جنيه
حديد العتال 33,000 جنيه
حديد المعادى 31,500 جنيه
حديد الكومى 32,000 جنيه
حديد المراكبى 33,000 جنيه
حديد عطية 32,000 جنيه
حديد العشري 32,500 جنيه
حديد المصريين 32,500 جنيه
حديد سرحان 31,500 جنيه
حديد مصر ستيل 31,500 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم
أسمنت المعلم 1,840 جنيه
اسمنت السهم 1,820 جنيه
أسمنت الفهد 1,830 جنيه
أسمنت وادي النيل 1,840 جنيه
أسمنت المسلح 1,890 جنيه
جنوب الوادي 1,830 جنيه
أسمنت المخصوص 1,840 جنيه
أسمنت السويس 1,850 جنيه
أسمنت السويدي 2,020 جنيه
أسمنت العسكري 1,830 جنيه
أسمنت النصر 1,850 جنيه
أسمنت سيناء 42.5 1,830 جنيه
أسمنت حلوان 1,860 جنيه
العسكري بني سويف 1,830 جنيه
أسمنت المنيا 1,840 جنيه
أسمنت المهندس 1,890 جنيه
أسمنت تايتان 1,890 جنيه
أسمنت المصري 1,895 جنيه
أسمنت الممتاز 1,970 جنيه
أسمنت التعمير 1,850 جنيه
أسمنت الصعيد 1,890 جنيه
أسمنت أسيوط 1,890 جنيه
أسمنت المصريين 1,860 جنيه
أسمنت العامرية عادة 1,840 جنيه
أسمنت البرج 1,920 جنيه
أسمنت الماكس 1,935 جنيه
سعر الطوب الأحمر
طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه
سعر الرمل والزلط
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات