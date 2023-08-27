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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 27 أغسطس 2023



نعرض في التقرير التالي أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 وفق آخر تحديث للأسعار في السوق المصري، مع العلم أن الأسعار تختلف من تاجر لأخر.



اسعارغ الحديد اليوم

حديد عز 36,000 جنيه

حديد بيانكو 31,700 جنيه

حديد بشاى 34,000 جنيه

حديد العتال 33,000 جنيه

حديد المعادى 31,500 جنيه

حديد الكومى 32,000 جنيه

حديد المراكبى 33,000 جنيه

حديد عطية 32,000 جنيه

حديد العشري 32,500 جنيه

حديد المصريين 32,500 جنيه

حديد سرحان 31,500 جنيه

حديد مصر ستيل 31,500 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 1,840 جنيه

اسمنت السهم 1,820 جنيه

أسمنت الفهد 1,830 جنيه

أسمنت وادي النيل 1,840 جنيه

أسمنت المسلح 1,890 جنيه

جنوب الوادي 1,830 جنيه

أسمنت المخصوص 1,840 جنيه

أسمنت السويس 1,850 جنيه

أسمنت السويدي 2,020 جنيه

أسمنت العسكري 1,830 جنيه

أسمنت النصر 1,850 جنيه

أسمنت سيناء 42.5 1,830 جنيه

أسمنت حلوان 1,860 جنيه

العسكري بني سويف 1,830 جنيه

أسمنت المنيا 1,840 جنيه

أسمنت المهندس 1,890 جنيه

أسمنت تايتان 1,890 جنيه

أسمنت المصري 1,895 جنيه

أسمنت الممتاز 1,970 جنيه

أسمنت التعمير 1,850 جنيه

أسمنت الصعيد 1,890 جنيه

أسمنت أسيوط 1,890 جنيه

أسمنت المصريين 1,860 جنيه

أسمنت العامرية عادة 1,840 جنيه

أسمنت البرج 1,920 جنيه

أسمنت الماكس 1,935 جنيه



سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1,000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,850 جنيه

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,600 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,500 جنيه

سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات