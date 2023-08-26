أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 26-8-2023 فى الأسواق

استقرار في أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 26-8-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين بفعل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية، حيث يتم استيراد أكثر من 25% من مدخلات الإنتاج من الخارج، وفقًا لسعر صرف العملة.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 26-8-2023 في الأسواق

يعرض التقرير أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 26-8-2023 في الأسواق من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب بدون تكلفه النقل ومكاسب التجار والموزعين وهي كما يلي:

سجل سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 36000 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 31500 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 34000 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 31500 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 31500 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 32500 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32500 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 32000 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33000 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح العربية نحو 1750 جنيهًا للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1700 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 1900 جنيه للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1760 جنيهًا للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1850 جنيهًا للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخلوط نحو 1220 جنيهًا للطن.