سعر اليورو والعملات الخليجية فى مصر اليوم الخميس 24-8-2023

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس ، وسجل سعر اليورو على شاشات البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع .

كما استقرت أسعار العملات الخليجية في جميع البنوك المصرية،

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو والعملات الخليجية اليوم الخميس 24-8-2023

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.22 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر: 33.23 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية : 33.33 جنيه للشراء، و33.64 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 33.32 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 33.33 جنيه للشراء، و33.64 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 33.33 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.

بنك البركة : 33.45 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.30 جنيه للشراء، و33.64 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.65 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 33.32 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.25 جنيه للشراء، و33.53 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري: 33.45 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

سعر العملات الخليجية

سجل الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الخميس ثبات سعري ، وبلغ في البنك الأهلي المصري: 99.12 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع، وفي بنك مصر: 99.79 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 97.99 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مسجلًا 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.