الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر اليورو والعملات الخليجية فى مصر اليوم الخميس 24-8-2023

اليورو
اليورو

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس ، وسجل سعر اليورو على شاشات البنك المركزي المصري 30.8423 جنيه للشراء، و 30.9386 جنيه للبيع . 

 

كما استقرت أسعار العملات الخليجية في جميع البنوك المصرية، 

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر اليورو والعملات الخليجية اليوم الخميس 24-8-2023

 

سعر اليورو اليوم 

  • سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 33.22 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.
  • سعر اليورو في بنك مصر: 33.23 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.
  • سعر اليورو في بنك الإسكندرية : 33.33 جنيه للشراء، و33.64 للبيع.
  • البنك التجاري الدولي : 33.32 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.
  • بنك قطر الوطني الأهلي : 33.33 جنيه للشراء، و33.64 للبيع.
  • بنك الاستثمار العربي:  33.33 جنيه للشراء، و33.70 للبيع.
  • بنك البركة :  33.45 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.
  • البنك الأهلي الكويتي – مصر:  33.30 جنيه للشراء، و33.64 للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي:  33.65 جنيه للشراء، و33.78 للبيع.
  • البنك المصري الخليجي : 33.32 جنيه للشراء، و33.65 للبيع.
  • بنك التنمية الصناعية:  33.25 جنيه للشراء، و33.53 للبيع.
  • بنك أبو ظبي التجاري:  33.45 جنيه للشراء، و33.61 للبيع.

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سعر العملات الخليجية 

  • سجل  الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الخميس ثبات سعري ، وبلغ في البنك الأهلي المصري: 99.12 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع، وفي بنك مصر: 99.79 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 97.99 جنيه للشراء، و100.51 للبيع.
  • واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مسجلًا  8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

 

  • واستقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفي بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
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