التعاملات المسائية|سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-8-2023 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري و الليرة السورية شهدوا استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة، وسجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الاربعاء

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الاربعاء

شهد سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الاربعاء 23 اغسطس، أمام الجنيه المصري استقرارا خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

شهد سعر الدولار اليوم الموافق 23 أغسطس 2023 خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء

سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية بلغ استقرارًا حيث سجل سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع، وبلغ في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.