سعر الدولار اليوم الخميس 25 /5 /2023 فى البنوك المصرية
واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر ، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء ، و 30.9357 جنيه للبيع .
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 25 /5 /2023 في البنوك المصرية .
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية
- البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة : 30.9500 جنيه للشراء، 30.8500 جنيه للبيع.
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سعر الدولار في البنوك الأجنبية
- الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
- البنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع .
- بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في البنك المصري الخليجي ، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر30.88 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك بلوم مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.