سعر الدولار اليوم الخميس 25 /5 /2023 فى البنوك المصرية

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر ، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء ، و 30.9357 جنيه للبيع .

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 25 /5 /2023 في البنوك المصرية .

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك القاهرة : 30.9500 جنيه للشراء، 30.8500 جنيه للبيع.

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