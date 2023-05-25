الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 25 /5 /2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس المستوى السعري الذي سجله منذ عدة أشهر ، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء ، و 30.9357 جنيه للبيع . 

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 25 /5 /2023 في البنوك المصرية . 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

 

  • البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
  • بنك القاهرة :  30.9500 جنيه للشراء، 30.8500 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنوك الأجنبية 

  • الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
  • البنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع .
  • بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك المصري الخليجي ، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر30.88 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك بلوم مصر، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك البركة، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.
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