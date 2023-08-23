الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-8-2023

الدولار
الدولار

ننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري و الليرة السورية خلال منتصف التعاملات في البنوك وماكينات الصرافة، وسجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار خلال منتصف التعاملات اليوم الاربعاء 

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاربعاء 

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 مقابل الليرة السورية خلال منتصف التعاملات، حيث سجل سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع، وبلغ في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الاربعاء

شهد سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الاربعاء 23 اغسطس، أمام الجنيه المصري استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة السورية

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2023/8/22 فى البنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

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