الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023 مقابل الجنيه المصري والليرة السورية

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، في البنوك وماكينات الصرافة، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية حيث سجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22 اغسطس، أمام الجنيه المصري استقرارا خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم 

سجل الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 انخفاضًا أمام الليرة السورية خلال التعاملات المسائية، حيث سجل سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع، وبلغ في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع. 

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