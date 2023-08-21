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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار خلال التعاملات المسائية في البنوك اليوم الإثنين 21-8-2023

الدولار
الدولار

يقدم "الدستور" خلال التقرير التالي قائمة بآخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية في البنوك وماكينات الصرافة، حيث بلغ متوسط سعره في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

التعاملات المسائية| ننشر سعر الدولار اليوم 20-8-2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأحد 20-8-2023

سعر الدولار اليوم الإثنين خلال التعاملات المسائية

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الاثنين

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 21 اغسطس، أمام الجنيه المصري استقرارا خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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