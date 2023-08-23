الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الأربعاء، مع تراجع اليورو والإسترليني في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

أسعار العملة الأوروبية

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية تراجعا ملحوظا ما بين 15 - 17 قرشا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.34 جنيه للشراء و33.50 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.45 جنيه للشراء و33.62 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.57 جنيه للشراء و33.67 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإسترلينى 

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 8 - 9 قروش للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 39.13 جنيه للشراء و39.32 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 39.26 جنيه للشراء و39.47 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 39.34 جنيه للشراء و39.48 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.15 جنيه للشراء و100.07 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

صرف الدولار الدولار البنوك المصرية الاهلى سعر

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