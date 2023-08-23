سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 فى البنوك المصرية

تتصاعد حدة البحث عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة، والذي يشهد استقرار نسبي منذ أكتوبر 2022، والذي أصدر فيه البنك المركزي المصري قرارا بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية في كافة البنوك المصرية.



سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في البنوك المصرية

استقرار ملحوظ يشهده سعر الدولار اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في البنوك المصرية، وذلك مع اجتماع تحالف البريكس المقام حاليا في جنوب افريقيا ويضم 5 اقتصاديات ناشئة هى: "البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا"، وتهدف إلى ضم العديد من الدول الاقتصاد لها.

وإليكم أسعار صرف العملة الأمريكية في كافة البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.94 جنيه للشراء و30.84 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الدولار الأمريكي في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

يتداول البنك العربي الأفريقي العملة الأمريكية بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سُعر الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار بنحو 30.90 جنيه للشراء و

30.95 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والاسكان قدر الدولار بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك أبوظبي التجاري وصل سعر تداول الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في المصرف العربي الدولي وصل الدولار الأمريكي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل الدولار الأمريكي نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

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